Disagio femminile, a Napoli attività per riscatto sociale

Laboratori artistici e culturali. E ancora, musica e fotografia, teatro e informatica: sono alcune attività rivolte alle donne tra i 13 e 24 anni che vivono condizioni di disagio e che si svolgono anche nella sede del Lanificio a Napoli, nell'ambito del progetto 'Futura'. I risultati del primo anno del progetto sono stati illustrati nel corso di un evento al Lanificio cui hanno preso parte promotori e partner, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. "Protagoniste sono giovani donne in situazioni di grave disagio. E noi sosteniamo percorsi personalizzati di emancipazione per coloro che stanno attraversando momenti di difficoltà. Un progetto che lavora concretamente nel presente ma, nello stesso tempo, ha uno sguardo nel futuro, proprio perché i risultati vengono consolidati e sviluppati nel tempo.

Sicuramente saranno destinati a moltiplicarsi e amplificarsi in futuro" ha detto Paolo Bonassi, responsabile Iniziative Strategiche e Social Impact, Intesa Sanpaolo.

L' incontro, moderato da Andrea Morniroli, co-cordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità, ha visto la partecipazione di Luca Cordero di Montezemolo, presidente Telethon e Italo che ha detto: "L'idea del progetto Futura è nata nel vedere come oggi il distacco dalla scuola è un problema drammatico in Italia, non solo al Sud. E' nata da un'idea del sottoscritto e dell'a.d di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. Ci siamo detti che bisognava far qualcosa per contrastare la povertà educativa, in questo caso, femminile. E, a differenza di manifestazioni legate a un discorso pubblico, questo lo abbiamo fatto mettendo insieme tra grandi organizzazioni: Save the Children, Dedalus, Fondazione YOLK™ gestita da mia figlia (Clementina Cordero di Montezemolo oggi presente all'evento, ndr)".

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli: "E' un progetto molto significativo perché lavora su un aspetto fondamentale che è il reinserimento di situazioni di svantaggio per le donne.

Raffaella Milano direttrice dei programmi Italia - Europa Save the Children ha aggiunto: "Futura definisce un piano personalizzato di sostegno per giovani donne e giovani madri per fare in modo che possano costruire, in modo libero, e dar corso alle proprie aspirazioni".



