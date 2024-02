De Luca incontra sindacati Stellantis, verso riunione con Urso

"Andremo a Roma per una riunione con il ministro Urso il 16 febbraio e parleremo anche della situazione di Stellantis in Campania, che sta vivendo un momento non positivo con riferimento alle prospettive degli stabilimenti a Pomigliano e a Pratola Serra". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aprendo la riunione che si è tenuta con i rappresentanti sindacali che hanno espresso al governatore le loro preoccupazione e indicato i temi da affrontare, a loro avviso, col governo.

"Pomigliano - ha detto De Luca - è la seconda unità produttiva Stellantis del Paese, non c'è un'aria positiva ora, c'è uno scontro tra dirigenti e operai. Non è una situazione tranquilla per i posti di lavoro. Parliamo di una realtà industriale complicata, che nel passato ha subito molti licenziamenti e ora ora arrivano nuove minacce per la cassa integrazione. Dobbiamo prepararci alla lotta, perché sappiamo che se si drammatizza la situazione i primi a essere sacrificati saranno gli stabilimenti meridionali. Affronterò il tema con il ministro e poi il giorno dopo resteremo a Roma per protestare contro lo stop ai fondi dell'Fsc, vogliamo far sentire a Roma la voce della Campania".



