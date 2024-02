Con droga in auto prova a fuggire, arrestato nel Napoletano

Quando ha notato l'auto dei carabinieri ha deciso di accelerare per darsi alla fuga. Un tentativo inutile, perché è stato bloccato e trovato in possesso di droga. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un incensurato di 20 anni. Il giovane era nel rione Piano Napoli a bordo della sua auto quando ha notato la pattuglia e ha accelerato.Dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma lo hanno fermato e perquisito. Nel veicolo aveva 605 grammi di marijuana e addosso 1.530 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato posto ai domiciliari.



