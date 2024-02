Cane antidroga fiuta hashish e coca in pacco inviato a detenuto

Nuovo ritrovamento di droga nella casa circondariale di Avellino grazie al fiuto di Spike, il cane del locale distaccamento antidroga: durante un controllo di routine sui pacchi postali, Spike ha puntato un pacco destinato a un detenuto contenente 300 grammi di hashish e 10 di cocaina, occultata e incellofanata in due contenitori di plastica.

Chi ha spedito lo stupefacente ha cercato di impedirne il ritrovamento immergendola nel sugo di pomodoro, carne e melanzane. Un tentativo rivelatosi vano visto che per il cane antidroga della Penitenziaria è riuscito lo stesso a individuarla.

"Spike sta diventando un incubo per gli spacciatori - commentano soddisfatti Giuseppe Moretti, presidente dell'Uspp e Ciro Auricchio, segretario regionale - i quali, con stratagemmi sempre più raffinati, tentano di far entrare droga nelle carceri campane. I nostri complimenti vanno sia al gruppo regionale cinofili, sia al comando di polizia penitenziaria del carcere avellinese che, nonostante sia sotto organico di ben 60 unità, riesce comunque a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".





