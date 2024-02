Un elettrostimolatore in dono per reparto pediatrico Federico II

Un elettrostimolatore per operare le malformazioni anali nei piccoli pazienti è stato donato dall'associazione "Donne per il Sociale Onlus", al reparto di chirurgia pediatrica del secondo Policlinico Universitario di Napoli "Federico II".

Il reparto, con il professore Ciro Esposito e la direttrice sanitaria Anna Borrelli, fa sapere una nota, ha accolto "con gioia l'apparecchio acquistato con i proventi raccolti dalla ONLUS Donne per il Sociale grazie alle donazione delle tante persone che hanno accolto l'invito della presidente Patrizia Gargiulo a dare il proprio contributo per una causa tanto importante".

"Voglio ringraziare i nostri soci, gli sponsor e tutte le persone che acquistando il nostro calendario anche quest'anno hanno reso possibile fornire un attrezzo di cui necessitava il reparto del Prof. Ciro Esposito per alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti del II Policlinico di Napoli", ha dichiarato Patrizia Gargiulo.

"Non ci fermeremo, stiamo già lavorando per realizzare nei prossimi mesi altri progetti per alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti e per tutelare bambini e donne vittime di violenza che è la nostra mission principale", ha proseguito la presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA