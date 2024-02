Stellantis: sindaco Pomigliano invitato a incontro in Regione

Il sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), Raffaele Russo, su invito del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parteciperà ad un incontro sulle iniziative a difesa del locale stabilimento Stellantis, domani giovedì 8 febbraio, alle ore 11 e 30, nella sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia.

Russo, spiegano dal Comune, accompagnato dal vicesindaco Domenico Leone e dall'assessore al Lavoro, Marianna Manna, si unirà al presidente De Luca, a delegati aziendali e rappresentanti sindacali, per discutere azioni concrete a supporto dell'occupazione nel sito industriale "Giambattista Vico", a seguito delle dichiarazioni del Ceo del gruppo automobilistico, Carlo Tavares, che nei giorni scorsi ha indicato lo stabilimento in Italia, insieme a Mirafiori, a rischio tagli per le politiche del Governo sugli incentivi del settore automotive.

L'incontro, concludono gli amministratori comunali, "rappresenta un'opportunità di dialogo diretto tra le istituzioni e le parti sociali, mirato a identificare soluzioni praticabili per il futuro dei lavoratori e dello stabilimento".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA