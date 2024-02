Protesta trattori nell'Avellinese, 'siamo alla fame'

"Un litro di latte ci viene pagato 45 centesimi: siamo alla fame e non abbiamo nulla da perdere". Quella di Vittorio Stanco, agricoltore della Valle dell'Ufita, è una delle voci della protesta degli agricoltori irpini giunti ad Avellino stamattina a bordo di oltre duecento trattori. Sono tornati a presidiare la sede provinciale della Regione Campania nel Centro direzionale di Collina Liguorini dove una delegazione ha incontrato Maria Passeri, direttore generale dell'assessorato regionale all'Agricoltura. La dirigente ha riferito del sostegno del presidente Vincenzo De Luca alla protesta e assicurato che le politiche agricole di competenza della Regione Campania metteranno al primo posto la difesa del lavoro e delle produzioni regionali. Anche in occasione della manifestazione di stamattina, gli organizzatori hanno escluso la partecipazione a partiti politici e organizzazioni sindacali di categoria: "Per troppi anni -dicono- ci hanno abbandonato al nostro destino. Caricati come siamo dai debiti, non abbiamo più nulla da perdere e andremo fino in fondo senza escludere altre e più clamorose proteste".



