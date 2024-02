Prestiti anche con tassi del 240%, nuove accuse per usuraio

Prestava denaro anche con tassi del 240 per cento il presunto usuraio al quale i carabinieri di San Vitaliano (Napoli), su delega della Procura di Nola, hanno notificato una misura cautelare.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime, a Scisciano (Napoli) la quale, anche grazie al sostegno di una locale associazione di volontariato, si è rivolta ai carabinieri.

L'arresto dell'indagato è scattato nei primi giorni di ottobre 2023: durante una perquisizione nella sua abitazione sono state trovate ingenti somme di denaro e un "libro mastro" contenente la contabilità dell'attività usuraia, con annotazione dei nomi delle vittime e, a margine, le somme di danaro dovute.

I carabinieri sono riusciti a individuare anche le altre vittime che poi hanno confermato di essere cadute nel giro di usura dal quale non riuscivano a uscire a causa degli elevatissimi tassi di interesse applicati, anche del 240 per cento.

All'indagato - che si trovava già nel carcere napoletano di Poggioreale - viene contestato anche il reato di estorsione: per costringere le sue vittime a pagare le teneva sotto pressione con le minacce. Grazie agli approfondimenti investigativi all'indagato sono state ora contestate altri prestiti usurai risalenti ai mesi di marzo 2021 e ottobre 2023.



