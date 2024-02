Nuoto di fondo: Capri-Napoli terza tra gare internazionali

Capri-Napoli tra le prime tre gare più affascinanti nel panorama del nuoto in acque libere e prima in assoluto tra quelle che si svolgono su distanze superiori ai 15 chilometri. È quanto emerso dall'evento annuale promosso da Wowsa (World open water swimming association), ente americano di riferimento per il nuoto in acque libere mondiale che conta milioni di affiliati. L'associazione premia varie categorie di atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione agonistica precedente, oltre che le performance di eccellenza e i top eventi. Per quest'ultima categoria, il consiglio della Wowsa ogni anno seleziona i primi cento eventi internazionali per poi sottoporre a votazione i dieci ritenuti più idonei a tutti i suoi affiliati.

Questo l'esito della consultazione: al primo posto è arrivata la gara irlandese Hit the wall, seconda la statunitense Kingdom swim mentre terza è giunta la Capri-Napoli, che è risultata essere la prima in assoluto tra tutte le prove disputate sulle lunghe distanze (uguali o superiori ai 15 km).

"Per noi è l'ennesima, importante soddisfazione - afferma Luciano Cotena, presidente di Eventualmente Eventi e Comunicazione, società che organizza la maratona del Golfo - Dopo l'ingresso nella Hall of Fame ed il riconoscimento di 'Event of the year nel 2021', ancora una volta abbiamo raggiunto una posizione sul podio a livello mondiale ed il primato tra le competizioni sulle lunghe distanze".





