La pianista cinese Ying Li domani a Napoli per la Scarlatti

Musiche di Couperin, Liszt, Bartok, Prokofiev e Ravel unite nel concerto della pianista Ying Li in programma a Napoli, domani, 8 febbraio, nel Teatro Sannazaro, per la stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti.

Una singolare sequenza di brani che la giovane musicista cinese, tra i talenti più promettenti della scena internazionale, presenta nella serata realizzata con la collaborazione della Società dei Concerti di Milano nell'ambito delle iniziative del Premio Internazionale Antonio Mormone.

Riservato "ai giovani talenti", Ying Li ha vinto questo premio nel luglio del 2021, al Teatro alla Scala di Milano, per la sua esecuzione del secondo concerto di Rachmaninov. Nello stesso anno, due mesi dopo, la pianista ha modo di confermare il suo talento anche a New York, vincendo lo YCA (Young Concert Artists) - Susan Wadsworth International Auditions. "Talento innato - sottolinea Tommaso Rossi direttore artistico dell'Associazione Scarlatti - che, nel caso di Ying Li, riflette oggi tratti di grande unicità grazie anche al qualificato percorso di formazione a cui l'artista è stata avviata sin dalla tenera età". "La musica - dice Ying Li - è sempre stata presente in casa; i miei genitori si dilettavano a suonare e uno zio materno è un pianista professionista. Ricordo che, piccolissima, cercavo di suonare il pianoforte o, perlomeno, pestavo la tastiera cantando a squarciagola. Alla fine i miei chiesero allo zio di darmi qualche lezione. Avevo cinque anni, pensavo di aver trovato un nuovo giocattolo invece il pianoforte è diventato un protagonista della mia vita". Ying Li inizia lo studio dello strumento a cinque anni in Cina a Conservatorio di Pechino poi, a 14 anni, si trasferisce negli Stati Uniti per studiare al Curtis Institute of Music di Philadelphia ed ancora alla Julliard di New York. "Il programma musicale che l'artista propone a Napoli - conclude Tommaso Rossi - si presenta come un percorso per assonanze e contrasti tra il barocco francese di Couperin, la sua traslitterazione novecentesca nell'opera di Maurice Ravel e i grandi riferimenti del pianismo dell'Est europeo del XX secolo, Prokofiev e Bartòk, messi in relazione con la musica di Franz Liszt".



