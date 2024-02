De Laurentiis, Spalletti? C'era opzione, potevo trattenerlo

"Io mi sono assunto le colpe di questo avvio di stagione, perché avevo fatto bene il contratto a Spalletti che non è bilaterale, è unilaterale. Andava esercitata l'opzione". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa che ha convocato oggi a Castel Volturno. "L'opzione del contratto di Spalletti - ha detto il patron azzurro - prevedeva un ulteriore anno, ed io entro il termine predeterminato a fine stagione avevo il diritto di esercitarla e di farlo con una dichiarazione scritta. Non è una gentilezza o carineria che feci ma un fatto dovuto dall'esecuzione giuridica.

Io quindi mi sono assunto le colpe di questo avvio di stagione perché avevo fatto bene il contratto a Spalletti. Al Maschio Angioino al Premio Bearzot dissi al pubblico "Spalletti resterà con noi" e lui non smentì, non disse nulla. Poi ci fu l'eliminazione dalla Champions League che mi deluse moltissimo e dopo il 21 aprile per tirare su il morale di Spalletti gli dissi che non mi ero arrabbiato per l'eliminazione e gli inviai giuridicamente l'esercizio dell'opzione via pec, che era la modalità giuridica. Mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio, parecchio tempo dopo, a me e Chiavelli, Spalletti ci comunicasse di voler prendersi un periodo di pausa per tornare a fare il coltivatore nella sua terra in Toscana. Mi potevo comportare - ha concluso - dicendo che avevo usato l'opzione e doveva restare. Il mio errore è stato anche dopo lo scudetto, anche perché avevo la sensazione che Spalletti sentisse la Federcalcio per la Nazionale e infatti è andato lì".



