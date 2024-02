Con trattore sradicano "pozzetti" per rubare rame

Si sono serviti di un trattore, sottratto ad un'azienda agricola, per rubare il rame dal vicino impianto di depurazione nell'area industriale di Camporeale ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. I vari pozzetti sono stati sradicati e quindi distrutti per prelevare il prezioso metallo. Danni ingenti sono stati anche arrecati ai quadri elettrici dell'impianto. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e del Nucleo operativo dell'Arma.



