Armi e munizioni sequestrati nell'Avellinese

Armi e munizioni sono state scoperti e sequestrati dagli agenti del Commissariato di Lauro, in provincia di Avellino. In un casolare di campagna, in un terreno di proprietà di un 90enne deceduto da alcuni anni, è stato rinvenuto un fucile semiautomatico modello Kalashnikov in buono stato d'uso inseieme ad un caricatore con sedici proiettili. In un involucro di cellophane, nascosto nel solaio, sono state invece rinvenute 74 cartucce per pistola. Il materiale sequestrato è oggetto di indagini per risalire al loro eventuale recente utilizzo.



