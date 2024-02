Allevi a Caserta a giugno per Un'Estate da BelvedeRE

Si esibirà giovedì 13 giugno al Belvedere di San Leucio, a Caserta, con il suo Piano Solo Tour 2024, Giovanni Allevi, il noto pianista che da oltre un anno combatte la sua più grande battaglia, la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Attraverso i canali social ufficiali, Allevi ha però costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti e che sono in attesa di rivedere il "filosofo del pianoforte" per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile. Per venire incontro alle tante richieste, sono state già annunciate alcune nuove date in pianoforte solo. E l'artista sarà a Caserta al festival Un'Estate da BelvedeRE, giunto alla IX edizione.



