Teleclubitalia Awards 2024 a don Patriciello e Cristina Russo

Sono Don Maurizio Patriciello e la ricercatrice Cristina Russo i personaggi dell'anno della nona edizione dei Teleclubitalia Awads 2024 - Premio la Mela D'Oro.

La premiazione per le quattro categorie scelte dalla redazione è avvenuta al teatro Lendi di Sant'Arpino.

Davanti a una sala piena e a un parterre composto da personalità politiche e religiose, tra cui il sindaco di Napoli e della città Maetropolitana Gaetano Manfredi, numerosi sindaci dell'area nord di Napoli, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, la nona edizione dei Teleclubitalia Awards si è contraddistinta per caratteristiche uniche. A condurre la premiazione sul palco del teatro Lendi il giornalista e cantautore Francesco Mennillo e la showgirl Fabiola Cimminella. Ospiti della serata a intrattenere il pubblico Dario Sansone e Massimo Masiello.

Vincono "ex aequo" il premio "personaggio dell'anno" don Maurizio Patriciello e la ricercatrice giuglianese Cristina Russo per le sue ricerche sul tumore al seno.

All'associazione Age Area Nord, invece, è stato assegnato il premio "mondo del sociale" per le iniziative a sostegno dei minori e dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali dell'hinterland. Il piccolo Felice, invece, diventato un autentico meme sui social in occasione dell'ultime festività natalizie, si è aggiudicato il premio "mondo social". Triplo ex aequo, infine, per Kimbo, Marican e Felice Granisso Tea Teak che ricevono il premio per la categoria "mondo del lavoro". Il Premio "speciale Napoli" è stato conferito ad Aurelio De Laurentiis.

Nel corso della premiazione è intervenuto il direttore di Teleclubitalia, Giovanni Francesco Russo, che ha evidenziato la resilienza di un territorio, quello dell'hinterland napoletano, che non cessa di dimostrare forza e determinazione nel coltivare e valorizzare i propri talenti.

Il premio speciale alla memoria è stato riservato a Giulia Tramontano e a Thiago, la 29enne di Sant'Antimo e il bimbo che portava in grembo uccisi il 27 maggio 2023 a Senago . A ritirare il premio la mamma di Giulia, accompagnata dal suo legale.





