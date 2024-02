Sedicenni aggrediscono guardie giurate in un ospedale di Napoli

A 16 anni hanno aggredito due guardie giurate dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, lanciandogli contro sassi e bottiglie e minacciandoli anche con un tavolino portato via da un bar. E' accaduto ieri pomeriggio: i due minorenni, di origine marocchina, sono stati arrestati.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Montecalvario, i due ragazzi hanno messo in atto le violenze dopo essere stati dimessi: hanno iniziato a lanciare bottiglie e sassi contro le guardie giurate e contro la struttura ospedaliera. I 16enni sono stati arrestati per violenza e resistenza ad un incaricato di pubblico servizio e danneggiamento di edificio pubblico ed uno di loro è stato tratto in arresto anche per furto; infine, entrambi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.



