Pusher sorpreso dai carabinieri mentre prepara dosi di coca

E' stato sorpreso dai carabinieri mentre stava pesando la cocaina con un bilancino di precisione.

Non solo, in casa, nel cesto del bucato da lavare, erano nascoste dosi di hashish e marijuana. Per questo i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato, a Licola, Antonio Cavaliere, 45enne del posto già noto alle forze dell'ordine ed hanno sequestrato 80 grami di droga.

Durante i controlli i militari hanno trovato sul tavolo del salone altre dosi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga. Sequestrati anche 55 euro suddivisi in piccolo taglio e trovata nelle tasche del 45enne.

L'uomo, che dovrà rispendere di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.



