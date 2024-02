Protesta trattori: rabbia nel Casertano, così non sopravviviamo

Notte di freddo e rabbia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) al presidio degli agricoltori, attivato sabato scorso. Qualche agricoltore ha dormito nei trattori, qualcun altro in auto. Da Alife a Parete, quasi tutto il mondo agricolo casertano è rappresentato.

E se ieri gli agricoltori, posizionandosi di fronte ad un grande supermercato di un noto marchio, hanno gettato a terra frutta e verdura proprio per alzare l'attenzione sui bassi introiti che la grande distribuzione garantisce loro nell'acquisto dei prodotti agricoli della terra, nei prossimi giorni ci saranno altre forme di protesta che metteranno nel mirino l'indebitamento delle aziende, che causa profitti scarsi, non riescono a pagare rate dei mutui accesi presso gli istituti bancari o le imposte richieste dal fisco; e spesso sono costrette a chiudere.

Altro fronte su cui ci saranno proteste è quello delle politiche verdi dell'Europa. "Non siamo contro l'eolico o il fotovoltaico, ma questa trasformazione non si può fare solo sulle spalle degli agricoltori", dice il leader della protesta nel Casertano, Gianni Fabbris, presidente nazionale dell'associazione Altragricoltura. Oggi Fabbris è a Roma per incontri con i rappresentanti di altre realtà del mondo agricolo, con l'obiettivo di stabilire le modalità della manifestazione che dovrebbe tenersi nella Capitale il prossimo 15 febbraio. "E' necessario raggiungere il massimo livello di unità per rafforzare le nostre legittime richieste", conclude Fabbris.



