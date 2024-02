Coppa d'Africa: Osimhen sta meglio, raggiunge compagni Nigeria

Victor Osimhen sta meglio e ha raggiunto i compagni di squadra della Nigeria. L'attaccante del Napoli che sta disputando la Coppa d'Africa con la nazionale era infatti rimasto stamattina ad Abidjan, insieme ad un membro dello staff medico della Nigeria per curarsi da un dolore alla fascia addominale. Dopo la terapia i media iogeriani riferiscono però che l'attaccante del Napoli ha superato il problema e ha ottenuto il via libera dallo staff medico della nazionale, partendo per raggiungere i compagni di squadra che sono a Bouake in Costa d'Avorio. Domani la Nigeria giocherà lì la sfida di semifinale di Coppa d'Africa contro il Sudafrica, si vedrà se Osimhen giocherà la partita dall'inizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA