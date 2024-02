Sbarca con la droga nel trolley, arrestato ad Ischia

Continua l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti dei Carabinieri ad Ischia: i militari del capitano Laganá hanno arrestato un cittadino spagnolo trovato in possesso di cocaina allo sbarco dell'aliscafo.

L'uomo, un 39enne incensurato, è stato fermato al porto di Casamicciola e perquisito; nel suo trolley sono stati rinvenuti 26 grammi di coca già suddivisi e pronti ad essere spacciati e 10 grammi di marijuana.

L'uomo è stato quindi condotto in carcere dove si trova attualmente, in attesa di giudizio



