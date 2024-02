Qatargate: legale Cozzolino, 'accuse di Panzeri senza riscontro'

"L'audio depositato oggi dall'avvocato di Francesco Giorgi conferma ancora di più quello che abbiamo sempre detto sin dal primo momento, ovvero che le dichiarazioni di Panzeri, che coinvolgono in alcuni casi anche l'onorevole Andrea Cozzolino, sono assolutamente prive di qualsivoglia riscontro". Lo dichiara l'avvocato Dezio Ferraro, legale di Andrea Cozzolino insieme con il collega Federico Conte, in relazione alla registrazione che l'avvocato di Giorgi, indagato nel cosiddetto Qatargate, ha depositato oggi all'autorità giudiziaria belga.

L'audio vedrebbe protagonista un investigatore, registrato di nascosto da Giorgi durante una perquisizione nell'abitazione dove l'indagato è ai domiciliari nell'ambito dell'indagine sulla presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione internazionale e al riciclaggio che sarebbe stata organizzata dall'ex eurodeputato Antonio Panzeri per tutelare gli interessi di Qatar e Marocco.

Nel colloquio informale registrato da Giorgi, ex collaboratore di Panzeri e Cozzolino, l'investigatore, spiega l'avvocato Ferraro, "nega qualsiasi tipo di valore probatorio alle dichiarazioni dell'unico soggetto che ha raccontato qualcosa di interessante per la procura federale sulla questione del Qatargate, ovvero di Panzeri". "Inoltre - fa ancora sapere Ferraro - sembrerebbe, sempre secondo quanto si apprende, che sarebbe stata sequestrata a Giorgi documentazione redatta col proprio difensore utile a fini difensivi: se così fosse - sottolinea - sarebbe di una gravità assoluta in quanto così si è leso il principio di libertà di difesa e il principio dell'inviolabilità del rapporto tra il difensore e il proprio assistito". A Giorgi sarebbe stato prelevato materiale realizzato con l'avvocato Pierre Monville proprio per rispondere alle accuse di Panzeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA