Musica: ecco 'Palcoscenico', il nuovo cd di Massimo Masiello

Si chiama "Palcoscenico" il nuovo album musicale di Massimo Masiello, contenente alcune delle più belle cover "evergreen" italiane di tutti i tempi. L'attore e cantante è già impegnato con le tappe del tour teatrale ideato e prodotto da Francesco Scarano; così, mentre lo spettacolo musicale scritto e diretto da Gianni Conte prosegue il suo viaggio pronto per arrivare al teatro Partenio di Avellino, al Ricciardi di Capua, al Mattiello di Pompei e al Teatro Acacia di Napoli, il cd appena uscito, si sottolinea in una nota, "sta già conquistando il pubblico". Una compilation nata con la produzione esecutiva di Francesco Scarano e la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota.

"Quando ha preso corpo l'idea di realizzare un disco e uno spettacolo di teatro e canzone - ha detto l'ideatore del progetto e produttore Scarano - ho subito pensato che Massimo fosse la persona giusta, artisticamente e umanamente. Una persona con la quale dare vita a un viaggio, capace di abbracciare la memoria collettiva e accarezzare i ricordi più intimi custoditi nel cuore del pubblico. Un progetto che nasce anche per educare le giovani generazioni, oggi orientate verso tendenze musicali alternative. Non pretendiamo che amino le canzoni di quaranta, trenta o venti anni fa, ma almeno che le conoscano e comprendano da quali contesti storici e da quali sentimenti le cantautrici e i cantautori di successo hanno tratto ispirazione".

Tra i brani presenti nel cd reinterpretati da Massimo Masiello, successi italiani come "Vita mia", "Un'estate al mare", "La voce del silenzio", "Chi tene 'o mare", "Immensità", "La notte", "Occhi di marzo", "Cosa resterà", "Spalle al muro", "Un'emozione da poco".



