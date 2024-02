Bach alla Porta del Parco, Erica Piccotti in concerto

Bach alla "Porta del Parco" di Bagnoli: il 7 febbraio sarà la violoncellista Erica Piccotti la protagonista del concerto "ohann Sebastian Bach: Suites per violoncello".

Enfant prodige, Young Artist of the Year 2020 all'ICMA, l'artista eseguirà tre delle sei suites per violoncello solo (BWV 1007, BWV 1009, BWV 1011), tra le più note e virtuosistiche opere scritte per questo strumento. È il quarto appuntamento della rassegna musicale "Base per Altezza" in scena all'Auditorium di Via Diocleziano, una rassegna musicale composta da cinque concerti, realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica" e organizzata dalla digital radio AudioLive FM. La manifestazione si è aperta il 19 gennaio scorso con Brew 4et: a jazz event, seguito dal concerto del pianista Andrea Bacchetti che si è cimentato con le variazioni Goldberg di Bach e lo spettacolo di musica popolare Belladdio.

Il cartellone si chiuderà il 27 febbraio con "Father and Son (inseguendo Chet Baker)" uno spettacolo scritto da Stefano Valanzuolo: sul palco Antonello Cossia (recitante), Francesco Scelzo(chitarra) ed Enrico Valanzuolo (tromba). Tutti gli spettacoli iniziano alle 20,30.



