Avvocati: insediata a Napoli la Commissione Diritto Parlamentare

Si è insediata oggi, lunedi 5 febbraio, nella Sala Cafiero del Palazzo di Giustizia di Napoli, la "Commissione diritto parlamentare", istituita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli. A presiederla è l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais."La realtà parlamentare richiede sempre di più una interazione con il mondo civile per comprenderne il linguaggio le dinamiche e le norme - ha spiegato la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troianiello - e gli avvocati oggi si propongono quali interlocutori privilegiati".

"In tale direttrice - ha spiegato Troianiello - il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Napoli ha istituito la prima 'Commissione di diritto parlamentare' d'Italia, per consentire una adeguata preparazione nella materia ai propri iscritti".

Ad affiancare Paipais ci saranno Valeria Nasti e Sabino Sarno, vicecoordinatori, Massimiliano Tisbo, segretario e gli avvocati Olimpia Salvi, Luca Bucciero, Emiliano Iasevoli, Annarita Formicola, Michele Costigliola, Dino Russo, Giuseppe Mercone, Antonio Caretti.

Nel corso dell'insediamento sono intervenuti, oltre alla presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Titti Troianiello, il vicepresidente Carmine Foreste, il consigliere Gabriele Esposito, delegato ai rapporti con le Università e con gli Enti locali ed il Consigliere Giacomo Iacomino, delegato alla Cassa.



