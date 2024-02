Amadeus, a Sanremo la mamma di Giogiò, il musicista ucciso

Sul palco di Sanremo arriverà domani, per la prima serata, "la mamma di Giò Giò", Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Lo annuncia Amadeus in conferenza stampa. Giovedì sul palco "Stefano Massini e Paolo Jannacci con una canzone bellissima che fa riferimento alle morti sul lavoro, un brano che ci toccherà molto".

Quest'anno, spiega ancora, "al festival non ci saranno presenze istituzionali", dopo che "l'anno scorso Mattarella ha fatto un grande regalo agli italiani", né "monologhi". "Ci saranno però alcune testimonianze personali: Giovanni Allevi tornerà a calcare il palco dopo due anni terribili: l'ho incontrato e lui, oltre che suonare, sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione", ricorda il direttore artistico.



