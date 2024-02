Air Campania, anno record per funicolare Montevergine

Anno record per la funicolare di Montevergine, l'impianto gestito da Air Campania tra i più ripidi d'Europa che collega il comune irpino di Mercogliano al Santuario di Montevergine in sette minuti. Sono stati oltre 54 mila i viaggiatori nel corso del 2023, con il picco di quasi 1.700 il due febbraio scorso, in occasione della festa della Candelora. Dopo gli anni condizionati dalla pandemia, 25.471 nel 2020, il picco più basso di passeggeri, nell'ultimo triennio si è registrato un costante aumento dei flussi per un totale di oltre 116 mila passeggeri, con oltre 36 mila nel 2022.



