Ngonge, emozionante segnare al mio esordio al 'Maradona'

"E' difficile descrivere le emozioni di oggi, sono state incredibili. Per me segnare il mio primo gol in azzurro in questo esordio al Maradona è stato molto bello". Così Cyril Ngonge descrive a Dazn le sue emozioni dopo il suo primo gol con la maglia del Napoli nel match contro il Verona.

"Quando sono entrato - ha detto Ngonge - ho pensato al gruppo in campo, sapendo che potevamo vincere perché avevamo fatto una bella partita fino a quel momento e ci mancavano i gol. Sono entrato con la voglia di aiutare a cambiare questa partita e lo abbiamo fatto tutti insieme. Mazzarri ha detto che ci aspettano 17 finali e oggi è stata una partita dura, contro un bel Verona.

Questi tre punti sono importanti per noi, io come nuovo giocatore del Napoli provo di aggiungere qualcosa a questo gruppo che è magnifico, io provo a dare tutto per questa squadra".



