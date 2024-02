La Salernitana conquista un punto a casa del Toro, finisce 0-0

(di Emanuele Pastorella) Il Torino si ferma contro la Salernitana, i granata non vanno oltre lo 0-0 in casa contro l'ultima in classifica. La squadra di Juric conferma i propri pregi, con un'altra sfida chiusa senza subire reti, ma anche gli enormi difetti, con i gol fatti che sono appena 20 in 22 giornate. La corsa all'Europa si complica, mentre i campani riescono ad interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive.

La marcia del Toro verso l'Europa si ferma quindi in casa contro l'ultima in classifica e per Juric si tratta di un passo falso davanti a quasi 25mila spettatori. Inzaghi conquista un punticino, ma la zona salvezza resta a cinque lunghezze aspettando Verona e Cagliari.



