Il Napoli batte il Verona 2-1 in rimonta

Il Napoli soffre ma vince 2-1 in casa contro il Verona. Sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio: al 27' del secondo tempo Coppola segna il momentaneo 1-0 per i veneti.

I campani accennano la reazione ma è ancora il Verona a rendersi pericoloso. Lindstrom, inserito da Mazzarri al posto di uno spento Politano, spinge la squadra e serve un assist facile per Ngonge: l'ex della partita realizza l'1-1 al 34' della ripresa.

La partita cambia. Il Napoli spinge e, dopo aver sfiorato più volte il gol, passa al 42' del secondo tempo con Kvaratskhelia che supera un incolpevole Montipò. Il Verona sfiora il pareggio in contropiede ma la partita finisce sul 2-1 per i padroni di casa.

In classifica il Napoli raggiunge la Roma al sesto posto con 35 punti. Il Verona è quartultimo con 18 punti.



