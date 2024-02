Casa invasa dal fumo, coppia di anziani salvata in Irpinia

Una coppia di coniugi ottantenni è stata messa in salvo dai Vigili del Fuoco a Pratola Serra, in provincia di Avellino. La loro abitazione, in via Area Vecchia nel centro storico, era stata invasa dal fumo di un incendio che aveva interessato e poi distrutto un'auto parcheggiata nei pressi. Le condizioni dei due anziani, che sono stati poi visitati dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri, non destano preoccupazione. Erano rimasti bloccati all'interno ed erano ormai allo stremo. Provvidenziale e decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco.



