Supercoppa: De Laurentiis contro la Lega 'cumulo di incapacità'

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna all'attacco della Lega sulla Supercoppa in Arabia Saudita: "La Lega è un cumulo di incapacità - ha detto nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona - vendono l'evento, fanno entrare le telecamere negli spogliatoi prima del match quando i giocatori hanno mezzo testicolo fuori dal pantaloncino. E' la stupidità di chi vende le cose alla tv. Poi hanno venduto anche il dopopartita, in cui ognuno ha i propri problemi. Secondo me è meglio per il tecnico parlare alla stampa non subito dopo il match ma il giorno dopo, con la calma di chi ha rivisto tutto e sa bene come è andata la partita. Secondo me le conferenze stampa così non funzionano neanche prima delle partite perché l'allenatore deve essere lasciato in pace, pensare, non vi può dire come schiera la squadra perché così aiuta gli avversari".



