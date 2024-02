Premio Mela d'oro 2024, riconoscimento a eccellenze Area Nord

Un riconoscimento per chi si è contraddistinto nel creare esperienze positive nell'area a Nord di Napoli. Ritornano i "Teleclubitalia Awards Premio la Mela d'oro 2024". Lunedì si terrà la premiazione dei vincitori del concorso indetto dall'emittente televisiva Teleclubitalia, canale 77, presso il teatro Lendi di Sant'Arpino alle 19.30, alla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e dei sindaci dell'area a Nord di Napoli.

La data scelta per la consegna dei premi è il giorno in cui ricorre il compleanno del compianto fondatore di Teleclubitalia, Natale Russo. Il Teleclubitalia Awards, giunto alla nona edizione, nasce da un'idea dall'idea dell'editore Giovanni Francesco Russo di voler premiare le personalità, e non solo, che si sono distinte nel corso dell'ultimo anno per particolari meriti e hanno dato lustro e risalto all'area Nord. La redazione, con l'ausilio dei lettori e dei sindaci della cintura metropolitana di Napoli, ha selezionato le nomination per le quattro categorie: personaggio dell'anno, mondo del sociale, mondo del lavoro e mondo social. I fan della pagina Facebook di Teleclubitalia e Tg Club hanno votato chi, secondo loro, merita il premio per ciascuna categoria. La classifica dei più votati su Facebook fa poi media con la classifica prodotta dalla redazione e con quella prodotta dai voti dei sindaci e sarà così determinato il vincitore di ogni categoria a cui sarà consegnata lunedì la "Mela d'oro", realizzata dall'artista Carlo Melodia.

Lo spettacolo sarà possibile vederlo in tv alle 22, su canale 77 del digitale terrestre. Ospiti della serata a intrattenere il pubblico Dario Sansone e Massimo Masiello.

"Il motto che ci siamo dati quest'anno come emittente è "All you need for 2024 is good news" - commenta il direttore Giovanni Francesco Russo -. Gli Awards portano avanti, ormai già da nove anni, proprio questo spirito, quello di valorizzare, premiare e incoraggiare il meglio che c'è nella provincia a Nord di Napoli".

Anche quest'anno c'è un premio fuori concorso, alla memoria, che è per Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, la giovane originaria di Sant'Antimo, uccisa a Senago, nel milanese.





