Napoli: Mazzarri 'bene la difesa, ma ora voglio i gol'

"I nuovi arrivati stanno tutti bene, ora vediamo il minutaggio. Anguissa sta bene ed è pronto a giocare, Natan vediamo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia del match contro il Verona, dopo la fine di "un mercato a gennaio - ha detto - in cui ci sono anche difficoltà ma si è fatto un buon lavoro su quello che si poteva fare".

Parlando dei nuovi arrivati, Mazzarri spiega che "Traorè ha pochi minuti ora da giocare, perché ha fatto la mini preparazione. Ngonge sta molto bene e domani con la sua ex squadra vediamo, è un ragazzo molto interessante, ho capito che può giocare al posto di Politano, ma fa anche l'attaccante di manovra". Mazzarri ha parlato poi del modulo azzurro: "Ultimamente abbiamo avuto settimane intere di allenamento - ha detto - e la squadra ha imparato a giocare bene con il 3-4-3, il 3-5-1-1 e anche con la difesa a 4. Quindi abbiamo tre moduli a disposizione e può essere un vantaggio. Le nuove idee sono da cambiare in corsa, i ragazzi mi hanno dimostrato di essere preparati per cambiare moduli anche in base agli avversari che abbiamo, lo trovo un vantaggio. Poi è chiaro che dobbiamo ben miscelare la capacità della difesa, che è molto migliorata, con la precisione dell'attacco che in alcuni match, penso al pari con il Monza, ha prodotto 4-5 occasioni senza segnare. Ci vuole modulo, qualità di chi gioca e anche tiri da lontano, non solo triangoli per entrare in area. Ci abbiamo lavorato perché è importante che i giocatori abbiano un meccanismo in testa che funziona in base a come va il mach".



