Manfredi, Mostra d'Oltremare ha un'importanza straordinaria

La Mostra d'Oltremare "e' una struttura di importanza straordinaria con valenza espositiva ma, col suo grande patrimonio di verde e di grandi monumenti che vi sono all' interno, di sicuro puo' avere un ruolo di grande spazio per l'intrattenimento, il tempo libero e per creare opportunità di socialità all' interno della citta'. Ma anche per attrarre eventi che siano in grado di sfruttare grandi spazi e contenitori di grande qualita': ogni volta che si sono svolti eventi di livello, vi e' stato un successo straordinario" Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presente alla conferenza 'L' Università per la città e le istituzioni' alla Mostra d' Oltremare a Napoli. Nel corso dell' evento si presenta il volume 'La Mostra d'Oltremare nella Napoli occidentale.

Ricerche storiche e restauro del moderno' a cura di Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro, Fabio Mangone.

"Adesso il tema e' avere un progetto" ha aggiunto Manfredi "La gran parte della Mostra e' vincolata come patrimonio culturale.

E quindi e' molto importante che ci sia un confronto col Ministero della Cultura perché e' necessario che ci sia una partnership tra gli enti soci della Mostra, in primo luogo il Comune che e' socio di maggioranza, e Ministero della Cultura per poter trovare le risorse per questo grande piano di restauro e di valorizzazione di cui la Mostra ha bisogno. E che rappresenta una grande opportunità". (ANSA)

