De Laurentiis, con un Napoli completo si riparte al top

"Abbiamo fatto nuovi acquisti a gennaio e mi dispiace per un centrocampista a cui abbiamo dovuto rinunciare. Io credo però che dal 18 febbraio avendo la rosa davvero al completo potremo dire che il campionato riparte in maniera corposa, senza più scuse e disagio abbiamo una rosa per poter competere a qualunque livello". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis alla viglia del match contro il Verona, e dopo la chiusura del mercato invernale.

Sui mancati acquisti, il patron del Napoli ha sottolineato che "l'investimento vero è la sperimentazione dei giocatori, non la vittoria ad ogni costo. Io devo capire quali sono gli errori del passato e le cose che non funzionano per operare al meglio.

Pensavamo all'uscita di Ostigard e ho seguito infatti nel Genoa Dragosim, abbiamo fatto la trattativa con offerte superiori da parte mia, ma Dragosim ha preferito alla fine andare a giocare in Premier che è per chiunque irrinunciabile. A quel punto avevamo pensato a Perez. Ho fatto un incontro con Gino Pozzo a Napoli e dopo tre ore di riunione ho detto che gli avrei dato gli 18 milioni all inclusive. Poi i miei mi hanno detto che ci volevano anche 700.000 euro per il club che l'ha cresciuto e 500.000 al procuratore e allora dissi 'mi avere rotto, non si fa nulla'. Intanto Mazzarri si è messo a tre valorizzando Ostigard e allora ho detto, se questa estate devo rimodellare la difesa come uso un difensore nuovo che prendo ora? Ostigard aveva offerte di 10 milioni e allora ho deciso di tenerlo. In effetti avevo preso anche Dendocker che sa giocare come difensore centrale".



