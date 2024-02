200 trattori in marcia nel Sannio, solidarietà da automobilisti

Sono circa duecento i trattori in marcia da Benevento verso la Valle Telesina, cuore della viticoltura sannita, lungo la SS 372 "Telesina", che collega il Tirreno con l'Adriatico.

Il corteo dei mezzi, che cresce lungo il percorso, è partito dalla Rotonda dei Pentri del capoluogo sannita, da quattro giorni sede del presidio dei manifestanti, per dirigersi, dopo aver percorso circa 40 chilometri, a Telese Terme dove - in base al piano concordato con la Questura di Benevento - i trattori usciranno per poi rientrare e percorrere la strada a ritroso per raggiungere nuovamente Benevento. Al momento non si segnalano incidenti mentre si registrano disagi alla circolazione stradale per la quale sono stati previsti percorsi alternativi.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, nonostante i disagi per gli automobilisti, i manifestanti stanno trovando la solidarietà e la comprensione per gli agricoltori impegnati "in una battaglia che non è solo del mondo agricolo ma di tutti gli italiani", come sostengono alcuni anziani che hanno voluto assistere alla parata di trattori.



