Prefetto Napoli,contrasto efficace contro distrazione fondi Pnrr

"Quando la posta in gioco riguarda, come in questo momento storico, le rimesse finanziarie del Pnrr, credo che l'attività di contrasto debba essere particolarmente efficace. Ma voglio assicurare che gli strumenti di contrasto ci sono e sono anche molto efficaci. Anche il controllo sociale da parte della popolazione è un ulteriore strumento". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenendo al convegno organizzato dalla Città metropolitana sul tema "Giornata della Trasparenza 2024. Quale PA a dieci anni dal D.Lgs. 33/2013".

"Con l'accesso civico introdotto proprio dalla legge 2013 il cittadino ha molti strumenti, che naturalmente devono essere usati soprattutto con lo spirito di costruire legalità", ha aggiunto il prefetto, facendo riferimento alla normativa che consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza.



