Violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne: è quanto i carabinieri di Pontecagnano e la Procura di Salerno contestano a un 22enne (di cui non è stato reso noto il nome), già in carcere per altri reati.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell'Arma, sulle quali viene mantenuto il riserbo, le violenze ai danni della ragazzina sarebbero avvenuti tra i mesi di aprile e maggio 2023.



