Il prefetto, la mia Napoli? Umana e solidale

Napoli, "una città che già conoscevo e di cui ora apprezzo più a fondo le qualità. Due su tutte: l'umanità dei suoi abitanti e la capacità di rialzarsi sempre". Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di una visita alla redazione dell'ANSA, parla del suo mese e mezzo trascorso nel palazzo di piazza Plebiscito, "un periodo breve, ma ricco di esperienze e di cose da fare. Ecco, se proprio volete trovare un aggettivo potete dire: un prefetto impegnato".

Di Bari non entra nel merito delle tante questioni che si trova quotidianamente ad affrontare, ma su un aspetto insiste più volte: la resilienza della città e degli abitanti, "la loro capacità di affrontare in modo propositivo anche le sfide più dure". "Napoli ha gli stessi problemi di molte altre grandi città", risponde, quando gli si chiede della criminalità, dei giovani che girano armati, delle emergenze di carattere sociale.

"Quello che posso dire è che i problemi, qualunque essi siano - dice di Bari - si risolvono con l'impegno quotidiano e questa è una città che non si butta mai giù, dove le cose vengono sempre affrontate con spirito costruttivo. A Napoli, soprattutto, la gente aiuta il prossimo: basti guardare alle tante associazioni di volontariato attive nei quartieri, dove fanno un lavoro straordinario e con cui io stesso mi sono più volte interfacciato per portare avanti progetti in comune. E' una realtà incredibile, che non ha uguali in nessuna altra città e che rivela il vero volto di Napoli, quello che non tutti conoscono".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA