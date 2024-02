Calcio: Napoli; Zielinski fuori dalla lista Champions

Zielinski fuori dalla lista del Napoli per la Champions, ma dentro la rosa per il campionato. E' questa una delle scelte del club azzurro che oggi ha consegnato ufficialmente le due nuove liste della squadra alle due competizioni.

Il polacco è a pochi giorni dal firmare il nuovo contratto con l'Inter dalla prossima stagione visto che il suo con il Napoli scade il 30 giugno e non viene rinnovato, ma il club ha deciso di tenerlo per il lungo girone di ritorno del campionato.

Fuori da entrambe le liste, invece, Diego Demme nonostante abbia giocato bene le ultime gare del Napoli.

In entrambe le liste i nuovi arrivati Ngonge, Traoré e Mazzocchi, mentre Dendoncker è solo nella lista per la serie A e non in quella del match degli ottavi contro il Barcellona.





