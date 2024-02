Calci e pugni alla convivente, arrestato nell'Avellinese

Calci, pugni e schiaffi alla convivente. È finito in carcere un 50enne di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino arrestato in flagranza dai carabinieri intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112 di una lite in famiglia. La donna è stata medicata dai sanitari del 118, chiamati nell'abitazione dai militari, che hanno riscontrato ecchimosi ed escoriazioni in varie parti del corpo. Il suo compagno era già stato arrestato nello scorso mese di dicembre per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. Su disposizione della procura di Avellino è stato trasferito in carcere.



