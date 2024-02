Busia, la trasparenza è essenziale per la buona amministrazione

"La trasparenza è un elemento essenziale per garantire la partecipazione dei cittadini e per migliorare la stessa attività dell'amministrazione. Noi dobbiamo dobbiamo rendere la trasparenza abitudine per l'amministrazione e utile per l'amministrazione. Più semplice, più utile e più partecipata. E questo si fa molto attraverso la digitalizzazione delle procedure e di tutti i processi. Semplificando le procedure aiutiamo i cittadini". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, intervenendo ad un convegno organizzato dalla Città metropolitana di Napoli sul tema "Giornata della Trasparenza 2024. Quale PA a dieci anni dal D.Lgs. 33/2013".

Secondo il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, servono "buone regole di prevenzione e la prevenzione comincia innanzitutto col combattere i conflitti d'interesse. Quando si lavora nell'amministrazione si deve lavorare nell'interesse generale e non nell'interesse proprio". Quindi, ha aggiunto, occorre "trasparenza in relazione agli interessi che chi decide ha" e, inoltre, "disciplina delle lobby, dei gruppi di potere.

Sia quando sono imprese, sia quando sono cittadini bisogna garantire massima trasparenza ed evitare che i portatori di interessi possano in qualche modo dare non solo finanziariamente ma anche altri benefici ai decisori pubblici. Chiarezza e trasparenza sono buone regole per garantire una amministrazione che sia funzionale a perseguire il bene comune e quindi che aiuti i cittadini".



