Scommesse clandestine internazionali, in corso operazione Gdf

Dalle prime ore della mattina è in corso un'operazione della Guardia di Finanza di Napoli - coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord - tesa a smantellare un'associazione a delinquere transnazionale dedita alla raccolta di scommesse clandestine. In particolare i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli stanno eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord nei confronti di undici indagati.

I dettagli dell'operazione verranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10 ad Aversa (Caserta) negli uffici della Procura di Napoli Nord alla presenza del Procuratore Maria Antonietta Troncone.



