Poliziotti cercano marijuana ma trovano opera d'arte

I poliziotti stavano effettuando una perquisizione domiciliare alla ricerca di droga quando dal sottoscala, invece della marijuana, è spuntata un'opera d'arte.

E' accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano, dove gli agenti del locale Commissariato hanno rinvenuto un busto in bronzo raffigurante Giovanni Novelli, giurista del '900, originario di Carinola, al quale è intitolata la Casa di reclusione.

Gli agenti hanno riconosciuto l'opera come quella già presente all'interno della sede dell'ex Tribunale penale di Carinola, i cui locali sono stati affidati dal Comune ad un'associazione culturale.

La scultura è stata così sequestrata per la successiva riconsegna e il 33enne proprietario di casa denunciato per ricettazione; peraltro i poliziotti gli hanno sequestrato anche alcune piantine di marijuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA