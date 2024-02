Manufatti in area soggetta a vincoli scoperti con i droni

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia, insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune di Massa Lubrense, in località Torca, hanno eseguiti alcuni controlli per presunti abusi edilizi.

Gli investigatori, attraverso l'uso dei droni, hanno appurato una difformità tra le immagini satellitari della zona e quanto effettivamente rilevato sul posto. In particolare era presente un disboscamento e alcuni manufatti abusivi in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

È stata informata l'autorità giudiziaria e la soprintendenza dei beni paesaggistici competente.



