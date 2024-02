Le borse Label Rose raddoppiano, obiettivo 10 milioni di ricavi

Mezzo milione di ricavi nel 2021, 2,2 milioni nel 2022 e 4,4 milioni nel 2023 con l'obiettivo di raddoppiare ancora il fatturato quest'anno e "il sogno di raggiungere i 10 milioni di euro così da passare a essere non più una piccola ma una media impresa". Sono i numeri di Label Rose la società di borse a costi contenuti ma di tendenza, 'must-have', fondata da Francesca Ammaturo, 28enne di origine napoletana con una passato da ballerina classica anche all'estero e un presente a Treviso da giovane imprenditrice.

Come tale Ammaturo si è raccontata in un incontro con la stampa a Milano ripercorrendo la storia che l'ha portata a disegnare borsette (in similpelle) e a realizzarle (in Cina). E' così arrivata, lo scorso anno, a venderne oltre 120mila a un prezzo compreso fra 40 e 60 euro attraverso la piattaforma di e-commerce e i 70 rivenditori multi-brand.

La Label Rose, l'etichetta rosa, ha chiuso il 2023 con un utile di 150.000 euro, ha oggi quasi 20 dipendenti, di cui la maggior parte giovani donne under 30 ispirate dal percorso di Francesca, che vuole porsi come un esempio imprenditoria femminile e trasmettere la passione che, col lavoro, l'ha portata "dal sogno al successo".

Oltre alle borsette e ai portafogli (in vendita a circa 25 euro), ha spiegato l'imprenditrice, "pensiamo di introdurre piccole cose a piccoli prezzi, molto richiesti a Natale o a San Valentino come beauty case, astucci, porta trucchi". Per un'azienda che al momento realizza il 90% del suo fatturato in Italia il prossimo passo è "diffonderci in Francia e Spagna. Per farlo useremo strategie di influencer marketing o di determinate campagne mirate".

Verrà così allargata una clientela che già è composta da più di 100mila donne e oltre 300mila followers sui canali social.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA