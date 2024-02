Incidenti stradali, 20enne sbanda e finisce contro un muro

Grave incidente stradale la notte scorsa sulla Statale 400 in Alta Irpinia, nel territorio del comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Una utilitaria, condotta da un ventenne del posto, dopo ave sbandato ha finito la sua corsa contro il muretto di ingresso di un'abitazione che costeggia la strada. Il giovane è rimasto incastrato nelle lamiere. Per liberarlo, i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Sant'Angelo ei Lombardi e Lioni hanno dovuto tagliarle. Dopo essere stato trasportato da un'ambulanza del 118 in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi, per la gravità delle ferite è stato disposto il trasferimento del ferito in eliambulanza presso un ospedale napoletano.



