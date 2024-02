Il vescovo di Napoli, comunità unita contro la camorra

"Il vescovo brasiliano Camara diceva che 'sognare da soli è un sogno, sognare insieme è l'inizio della realtà'. Da questo dico che la nostra presenza qui oggi è il segno di una nuova realtà di cui Napoli ha bisogno, ora più che mai: il nuovo comitato che ha come obiettivo di sconfiggere il cancro che è la camorra". Lo ha detto il vescovo di Napoli Mimmo Battaglia intervenendo all'assemblea pubblica per la presentazione del Comitato anticamorra per la legalità, di cui fanno parte Sandro Ruotolo, Paolo Siani e altri personaggi della politica e della cittadinanza.

L'arcivescovo nel suo intervento ha sottolineato che la battaglia va fatta oggi "in una Napoli in cui il traffico di armi aumenta, armando anche i bimbi e gli adolescenti. Anche per questo, al di là delle provenienze ideologiche e partitiche, dei ruoli istituzionali e culturali che ci sono, si lavora oggi sapendo che ogni etichetta svanisce nella lotta alla criminalità, serve una sola comunità unita dall'unico desiderio per dare il futuro ai nostri ragazzi. Per questo è necessario che ci sia una comunità aperta a tutti".

Battaglia ha poi detto che "bisogna lavorare anche nel lungo termine con un patto educativo, per questo stasera vi chiedo di collaborare ed essere parte attiva di questo processo.

Ricordiamoci alcune importanti parole nell'impegno a partire dalla giustizia, su cui si lavora non agendo mai di pancia, ma mettendo le idee al servizio del bene, per una civiltà che sia giusta ed equa. E poi la parola fraternità, perché la camorra affonda le proprie radici nell'individualismo. E infine l'educare, che viene prima del prevenire, perché vuol dire recuperare i giovani della Napoli nuova che sta per nascere, sapendo che la mafia si annida nell'indifferenza, nel girarsi dall'altra parte, con l'omertà che uccide. Sapendo che tutto è difficile aumenteremo da ora la nostra speranza e non crederemo a chi semina paura con la violenza. Nessuna violenza può zittire la nostra voce, ma dobbiamo sentirci tutti coinvolti".



