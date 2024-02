Il prefetto di Napoli, bene il tutor per vittime racket e usura

"Nella provincia di Napoli, nel 2022, registriamo 791 denunce per estorsione e nel 2023 ne abbiamo 814, quindi c'è stato un incremento del 3% circa. Per usura invece abbiamo nel 2022 appena 30 denunce e nel 2023 ne abbiamo 21: meno 30%. Nel Comune di Napoli, in particolare, per usura nel 2022 ci sono state 12 denunce e nel 2023 dieci". Sono dati diffusi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso della firma di un accordo in Prefettura per prevenire e contrastare racket e usura.

"Credo che questi numeri - ha affermato - siano indicativi di un'azione che va celermente posta in essere, proprio per favorire una attività, che va accompagnata". I nuovi strumenti posti a disposizione di vittime di racket e usura, secondo il prefetto, potrebbero essere quelli del 'facilitatore' o tutor o anche una attività meno burocratica rispetto al passato in cui vi è una semplificazione dei procedimenti amministrativi, un accompagnamento sotto il profilo della sicurezza per chi denuncia. "E' evidente - ha aggiunto il prefetto - che anche le associazioni di categoria devono e possono aiutarci in un percorso in cui l'accompagnamento alle varie fasi di questa proficua attività, debba trovare ristoro e contezza anche nelle persone che spesso, quando devono fare una denuncia, possono avere motivi di titubanza su cui noi non possiamo indugiare più di tanto".



