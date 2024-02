Feriscono uomo alla gola per un telefonino, presi dalla polizia

Per sottrargli un telefonino lo hanno ferito alla gola con un coltello, per poi fuggire. Ma poco dopo sono stati rintracciati e bloccati da una pattuglia della polizia. Per questo tre uomini di origini marocchine di 22, 24 e 33 anni sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio a Napoli, in via Galileo Ferraris. I poliziotti di una Volante, nel passare in zona per un servizio di controllo del territorio, hanno sentito le urla di un uomo il quale, indicando tre soggetti in fuga, li ha indicati come autori di una rapina appena subita.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i tre trovandoli in possesso di un coltello, un taglierino, un paio di forbici e un telefono cellulare.



